ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Με την ενθρόνιση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις (video)

Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο της Καλαμάτας και Προστάτιδα των Μεσσηνίων, Παναγία Υπαπαντή. Χθες σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά πλαισιωμένου υπό του συνόλου των ιερέων της πόλεως της Καλαμάτας και συνευχομένου από του Ιερού Βήματος του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση της Θαυματουργού Εικόνος από το μόνιμο θρόνο της, στο θρόνο λιτανεύσεως Αυτής.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστη ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων κ.ά.

624336342 1442465747887267 4211904247694783956 n

