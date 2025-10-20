Ανέλαβε καθήκοντα ως Υποδιοικητής στην 5η ΥΠΕ ο Άγγελος Χρονάς – Ευχαριστήριο μήνυμα

Ευχαριστήριο Μήνυμα του Υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κ. Άγγελου Χρονά

Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντά μου ως Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Η ανάθεση αυτής της θέσης αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να συμβάλλω ουσιαστικά στην ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Ως Ιατρός και ενεργό μέλος της Ιατρικής Κοινότητας, γνωρίζω από κοντά τις προκλήσεις και τις ανάγκες των ασθενών, των ιατρών και των εργαζομένων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.