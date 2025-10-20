Η πραγματική εικόνα της παιδικής φτώχειας μέσα από τον ελληνικό δείκτη

Η παιδική φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα στην Ελλάδα, με τη χώρα να καταγράφει υψηλά ποσοστά. Είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων και έχει πολυδιάστατες επιπτώσεις.

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων και έχει πολυδιάστατες επιπτώσεις

Τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας φανερώνουν την πολυδιάστατη φύση του θέματος στην Ελλάδα και τη σημαντική διαφοροποίησή της ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών.

Ο Δείκτης Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας

Ακολουθώντας τη διεθνή τάση για την αντικατάσταση των παραδοσιακών δεικτών φτώχειας με νέους που ενσωματώνουν καλύτερα την πολυδιάστατη θεώρηση του φαινομένου και αποτυπώνουν πληρέστερα τη σύνθετη φύση του, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ανέπτυξε τον Δείκτη Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας, προσφέροντας πιο ακριβή εικόνα της πραγματικής κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών στήριξης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ