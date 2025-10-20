Επεκτείνεται η τηλεοπτική κάλυψη με στόχο τη ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση

Ένα σημαντικό έργο ψηφιακής σύγκλισης προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τόσο να καλύψει πλήρως τις λεγόμενες «Λευκές Περιοχές» της χώρας (δηλαδή περιοχές όπου έως σήμερα οι κάτοικοι δεν είχαν ικανοποιητική πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα).

Το πρόβλημα των Λευκών Περιοχών και η μη ικανοποιητική πρόσβαση πολλών Ελλήνων πολιτών σε ποιοτικό τηλεοπτικό σήμα αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, κυρίως σε περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως η Θράκη (νομοί Έβρου και Ροδόπης), το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, κ.ά. Στόχος του έργου «Λευκές Περιοχές» είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των παραμεθόριων και ακριτικών περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα.

