Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια… Τι κρύβεται πίσω από την “ψαλίδα” στα ποσοστά ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η μεγάλη απόκλιση στους δείκτες για την ανεργία, ανάμεσα στην ΕΛΣΤΑΤ και τη ΔΥΠΑ, είναι κάτι που έχουν αναδείξει επανειλημμένα εμπειρογνώμονες και φορείς.

Όμως η νέα τεκμηριωμένη παρέμβαση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων πρώην ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας – ΠΑΝΣΥΠΟ, φωτίζει μια νέα διάσταση του φαινομένου: Το «αόρατο» απόθεμα της ελληνικής αγοράς εργασίας και τις αιτίες που διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ των δύο δεικτών ανεργίας ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, ο ΠΑΝΣΥΠΟ, παρουσιάζει έρευνα του ΟΟΣΑ για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης στην Ελλάδα και καταθέτει πλαίσιο προτάσεων, ζητώντας διαφάνεια στις έρευνες εργατικού δυναμικού, ώστε «να σταματήσει το στατιστικό μακιγιάζ» στους δείκτες ανεργίας.

Δυο δείκτες για την ανεργία

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη «μονοψήφια ανεργία» και τη «θεαματική ανάκαμψη» της αγοράς εργασίας. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα, καταγράφοντας ποσοστό ανεργίας 8,2% τον Νοέμβριο του 2025, δηλαδή περίπου 395.000 ανέργους.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δείχνουν σχεδόν 894.000 εγγεγραμμένους ανέργους. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο αριθμούς δεν είναι απλώς στατιστική· είναι πολιτική και κοινωνική.

Πότε άλλαξε η μεθοδολογία για την ανεργία

Μέχρι το 2017 οι δύο φορείς μέτρησης της ανεργίας κινούνταν περίπου παράλληλα, με αποκλίσεις λίγων ποσοστιαίων μονάδων. Από το 2021 και μετά, όμως, το χάσμα διευρύνεται ραγδαία. Αν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ υπολογιστούν ως ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 20–23%. Δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του «επίσημου» δείκτη.

Όπως τονίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ, η καμπή εντοπίζεται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/1700, που άλλαξε ριζικά τη μεθοδολογία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Νέοι ορισμοί για το ποιος θεωρείται άνεργος, ποιος χαρακτηρίζεται «εκτός εργατικού δυναμικού» και ποιος καταγράφεται ως υποαπασχολούμενος, οδήγησαν σε μια τεχνητή βελτίωση των δεικτών. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία μετά το 2021 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα προηγούμενα, γεγονός που καθιστά προβληματικές τις κυβερνητικές συγκρίσεις με τα χρόνια της κρίσης.

