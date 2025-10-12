1 στους 3 νέους εργάζεται στην Ελλάδα – Εργασία και εισόδημα με… το σταγονόμετρο (video)

Από τις ΗΠΑ, έως την Κίνα, την Ευρώπη και την Ελλάδα μία από τις συζητήσεις που κυριαρχούν είναι αυτή της ανεργίας των νέων με την χώρα μας να παραμένει σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών – μελών όσον αφορά την απασχόλησή τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, μόλις το 36,4% των νέων έως 29 ετών εργάζεται, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 49,2%. Δηλαδή, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη εργάζεται περίπου ένας στους δύο νέους, στην Ελλάδα εργάζεται μόνο ένας στους τρεις.