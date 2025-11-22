Ανήλικοι ρομά παρίσταναν τους παρκαδόρους για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους οδηγούς σε κεντρικό πάρκινγκ στην Καλαμάτα

Στη σύλληψη δύο ανήλικων Ρομά, ενός 12χρονου κοριτσιού και ενός 15χρονου αγοριού, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, έπειτα από πληροφορίες ότι προσποιούνταν τους παρκαδόρους και εξαπατούσαν ανυποψίαστους οδηγούς, ζητώντας τους χρήματα.

Οι δύο ανήλικοι δρούσαν στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα, όπου – σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. – ενημέρωναν οδηγούς ότι στην περιοχή σημειώνονται συχνά φθορές και παραβιάσεις οχημάτων από άλλα άτομα και υποστηρίζοντας ότι μπορούν να «φυλάξουν» τα αυτοκίνητα ως παρκαδόροι, επιχειρούσαν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν επί τόπου από αστυνομικούς, την ώρα που προσπαθούσαν να εξαπατήσουν οδηγούς.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αστυνομική ταυτότητα. Παράλληλα, συνελήφθη η 32χρονη μητέρα ενός εκ των δύο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

