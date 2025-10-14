Διακινούσαν κάνναβη και κοκαϊνη στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλου – Νέστορος – 10 συλλήψεις, στη δικογραφία και ανήλικοι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν συστηματικά ποσότητες ναρκωτικών. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν -5- άτομα, εκ των οποίων και -1- ανήλικη, μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, ναρκωτικά και για το – κατά περίπτωση – αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν -10- άτομα, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη -24- άτομα, εκ των οποίων τα -6- είναι ανήλικοι. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από μισό κιλό κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, όπλα, χρήματα και οχήματα

Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης και κοκαΐνης), στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκαν χθες (13.10.2025) το πρωί, ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και Αρκαδίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, καθώς και διαφόρων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 31 ετών, καθώς και ανήλικη, μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και για το -κατά περίπτωση- αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τα μέσα μηνός Μαΐου του τρέχοντος έτους, ο 22χρονος προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από τον 21χρονο, καθώς και από άγνωστες πηγές και στη συνέχεια, επιβιβαζόμενος σε όχημα, μετέβαινε σε χώρους εργασίας ή σε προκαθορισμένα σημεία και προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, οι οποίοι με τη σειρά τους τις διακινούσαν σε τοξικομανείς πελάτες, μερικοί εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, έναντι χρημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Οι συλληφθέντες προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons), ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες, αποθήκες, αγροτεμάχια, και οχήματα των συλληφθέντων καθώς και σε υπαίθριους χώρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -566,2- γραμμαρίων,

-1- ναρκωτικό δισκίο,

-1- τσιγαριλίκι κάνναβης,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-1- αστυνομική ράβδος,

-1- ξύλινο ρόπαλο,

σύνεργα διακίνησης και συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών,

-5- κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των -1.960- ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

-2- δίκυκλες μοτοσικλέτας και -1- όχημα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη -9- ημεδαποί, ηλικίας από 21 έως 60 ετών, καθώς και 36χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ σε έρευνες που έγιναν σε οικίες, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -113,7- γραμμαρίων,

-36- ναρκωτικά δισκία,

σπόροι κάνναβης,

-4- αεροβόλα πιστόλια,

-2- σουγιάδες,

-1- βαλλίστρα με -2- βέλη,

-2- σπαθιά,

-2- στιλέτα,

-1- κυνηγετικό όπλο και

το χρηματικό ποσό των -120- ευρώ.

Τέλος, οι -2- εκ των ανωτέρω -10- συλληφθέντων, κατηγορούνται και για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -24- άτομα, εκ των οποίων οι -6- ανήλικοι, τα οποία προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.