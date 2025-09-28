Ανήσυχοι οι ηγέτες του ΟΗΕ για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Οι ηγέτες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησαν τα πιθανά οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλειας, της στρατιωτικής χρήσης και της παραπληροφόρησης.

Σε υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καλεί ο ΟΗΕ

«Το ερώτημα δεν είναι αν η AI θα επηρεάσει την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά πώς θα διαμορφώσουμε την επιρροή της ώστε να χρησιμοποιείται υπεύθυνα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

«Η AI μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη και την προστασία, να προβλέψει την επισιτιστική ανασφάλεια και τις εκτοπισμούς, να υποστηρίξει την αποναρκοθέτηση, να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών εκρήξεων βίας και πολλά άλλα. Ωστόσο, χωρίς προστατευτικά μέτρα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως όπλο», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Η γενική συζήτηση της Τετάρτης επικεντρώθηκε στο πώς το Συμβούλιο μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της υπεύθυνης εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες και την πρόληψη των συγκρούσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

Η θέση των ηγετών

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη το Συμβούλιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται από στρατιωτικούς χωρίς ανθρώπινη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες καταστροφικές κλιμακώσεις ή αστοχίες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε το Συμβούλιο να «ανταποκριθεί στις περιστάσεις – όπως κάποτε ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις των πυρηνικών όπλων ή της διατήρησης της ειρήνης, έτσι και τώρα πρέπει να ανταποκριθεί για να κυβερνήσει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Βρετανός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι τόνισε ότι η σε βάθος ανάλυση των δεδομένων της κατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ελπιδοφόρα για την ειρήνη, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να διατηρεί «εξαιρετικά ακριβή, σε πραγματικό χρόνο, λογιστική ανάλυση συναισθημάτων, συστήματα που προσφέρουν πολύ νωρίς ειδοποιήσεις».

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ