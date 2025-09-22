Εργασιακή εξουθένωση και AI: Λύση ή παγίδα;

Η εργασιακή εξουθένωση, γνωστή διεθνώς ως burnout, αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να την έχει αναγνωρίσει ως «επαγγελματικό φαινόμενο». Δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικό, αλλά και επιχειρηματικό, αφού σύμφωνα με έρευνα του American Journal of Preventive Medicine το 2025, το burnout κοστίζει στις αμερικανικές επιχειρήσεις από 4.000 έως 21.000 δολάρια ανά εργαζόμενο ετησίως — ή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για μια μέση εταιρεία 1.000 ατόμων.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, πολλές επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη. Εργαλεία όπως το ChatGPT και το Copilot αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, συνοψίζουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διαχείριση έργων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικά καθήκοντα. Σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και της KPMG σε 32.000 εργαζόμενους από 47 χώρες, το 58% χρησιμοποιεί συνειδητά εργαλεία AI στην εργασία, με το ένα τρίτο να τα αξιοποιεί εβδομαδιαία ή καθημερινά, αναφέρει το CNBC.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ