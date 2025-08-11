Άνοια: Το ιχνοστοιχείο που «θωρακίζει» τον εγκέφαλο – Η ιδανική ποσότητα

Η γνωστική εξασθένηση αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του (παγκόσμιου) γηράσκοντος πληθυσμού, ο αριθμός των ατόμων με άνοια αναμένεται να φθάσει τα 152,8 εκατομμύρια έως το 2050. Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη για προληπτικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα μέσω της διατροφής.

Τα μικροθρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων στοιχείων όπως ο ψευδάργυρος, το σελήνιο και ο χαλκός, φαίνεται να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας. Ο χαλκός, ειδικότερα, είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, αν και απαιτείται ισορροπία, καθώς τόσο η ανεπάρκεια όσο και η υπερδοσολογία ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυσρυθμία του έχει συνδεθεί με μια σειρά ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Wilson και της νόσου Αλτσχάιμερ.

