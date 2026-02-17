Νέα έρευνα δείχνει ότι ο καφές και το τσάι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας

Η κατανάλωση τσαγιού ή καφέ ενδέχεται να συμβάλλει στη διατήρηση της εγκεφαλικής λειτουργίας και να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με μεγάλη αμερικανική μελέτη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με τη μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση καφεϊνούχου καφέ εμφάνιζαν κατά 18% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες. Παράλληλα, όσοι έπιναν τις περισσότερες ποσότητες τσαγιού και καφέ παρουσίαζαν βραδύτερη γνωστική έκπτωση σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερα ροφήματα.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA) και βασίστηκε σε δεδομένα 131.000 εργαζομένων στον τομέα της υγείας στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 43 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ