Ανοίγει ο δρόμος για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη – Δημήτρης Πτωχός: «Ακόμη ένα βήμα για την αναπτυξιακή προοπτική της Δίκαιης Μετάβασης»

Σημαντική εξέλιξη για το αναπτυξιακό μέλλον της Μεγαλόπολης αποτελεί η προκήρυξη της δράσης «Ανάπτυξη / Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης», από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» και προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ κατευθύνονται ειδικά στη Μεγαλόπολη, με πρόβλεψη για ανακατανομή ή και υπερδέσμευση πόρων. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη περισσότερων του ενός επιχειρηματικών πάρκων, εφόσον το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσει.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης προσπάθειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας καθώς και για το ειδικό χωροταξικό της Μεγαλόπολης.

Επίσης, η προκήρυξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επενδυτική κινητικότητα στην Πελοπόννησο καταγράφεται αυξημένη. Ενδεικτικό είναι το έντονο ενδιαφέρον που σημειώθηκε στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου οι υποβληθείσες προτάσεις ξεπέρασαν το 400% του αρχικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, στη Μεγαλόπολη, τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενισχύουν το παραπάνω αποτύπωμα. Συνολικά 80 επενδυτικά σχέδια, ύψους 332 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Μεγαλόπολης, με πρόβλεψη δημιουργίας 1.093 νέων θέσεων εργασίας.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισημαίνει: «Η προκήρυξη για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική και αναπτυξιακή τομή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για οργανωμένη εγκατάσταση επενδύσεων, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής.

Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφουν τα προγράμματα της Περιφέρειας και του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, επιβεβαιώνεται ότι η Πελοπόννησος αλλάζει αναπτυξιακό υπόδειγμα, με σχέδιο, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα για την απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για την άριστη συνεργασία. Μέσα από συντονισμένη δουλειά και κοινό στόχο, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε η Δίκαιη Μετάβαση στη Μεγαλόπολη να αποκτήσει σταθερό αναπτυξιακό αποτύπωμα».