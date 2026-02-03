Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για τους δήμους: «Ζητάμε η κεντρική διοίκηση να μας ακούσει» και για τα πολιτικά «αχρείαστες οι διαγραφές, αναγκαία η ενότητα» (video)

Για μια σειρά από ζητήματα με κυρίαρχα τα θέματα της αυτοδιοίκησης μίλησε στην τηλεόραση BEST ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ εστίασε στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και των αλλαγών που φέρνει ο Κώδικας, ενώ μίλησε και για τα όσα είχαν πολτιική αναφορά στους εορτασμούς στην πόλη της Καλαμάτας.

Αρχικά ερωτώμενος για τα όσα αναφέρθηκαν από τον Κώστα Καραμανλή έθεσε ως βασικό το θέμα της ενότητας απέναντι στις πολλές προκλήσεις, αναφέροντας πως οι διαγραφές είναι αχρείαστες: «Η αποφώνηση του Κώστα Καραμαλή ήταν πραγματικά αυτό το οποίο όλοι περιμέναμε. Υπό την έννοια ότι μίλησε για τα εθνικά θέματα, μίλησε για το πώς ο ίδιος χειρίστηκε τα εθνικά θέματα και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και έκανε μια παραίνεση την οποία νομίζω δεν πρέπει να την περάσουμε στα χαμηλά. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στους Δήμους, ακόμα και στις μικρότερες διοικητικές μονάδες. Εγώ παραδείγματος χάριν ή οποιοδήποτε δήμαρχος όταν υπάρχουν παλαιότεροι δήμαρχοι προφανώς με εμπειρία, με γνώση των αντικειμένων τους ακούμε προσεκτικά ακόμα και όταν ασκούν κριτική για να γίνουμε καλύτεροι ή αν κάτι ειπώθηκε δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη απλά δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Προφανώς δεν προχωρούμε σε διαγραφές όπως πολύ σωστά είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Νομίζω είναι ότι κάτι το οποίο συνέβη με πολύ έτσι εν θερμώ και δυστυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει διορθωθεί κάτι το οποίο δημιουργεί ζητήματα και τριβές αχρείαστες για την περίοδο την οποία περνούμε η οποία είναι μια περίοδος προκλήσεων όσο και αν φαινομενικά τα πράγματα είναι ήρεμα από κάτω όλα τα ζητήματα είτε είναι οικονομικά είτε είναι εθνικά είτε είναι γεωστρατηγικά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως θέλουν πολύ μεγάλη ενότητα».

«ΖΗΤΑΜΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΕΓΓΥΤΕΡΟ ΦΟΡΕΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ»

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στα όσα έχουν σχέση με την πολιτική προστασία και σημείωσε πως οι δήμοι ως εγγύτερος φορέας στον πολίτη πρέπει να έχουν ρόλο προσθέτοντας ότι «…η πολιτική προστασία δεν είναι απλά και μόνο να παρέμβουμε όταν συμβεί ή όταν συμβαίνει το κακό. Πρέπει να παρεμβαίνουμε και να προετοιμάζουμε». Καυτηρίασε εδώ την υφιστάμενη γραφειοκρατία που συνεχίζει να υφίσταται και που οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις. «Για να φτιαχτεί παραδείγματος χάριν ένα μεγάλο υδραυλικό έργο στη χώρα μας χρειάζονται 17 με 19 χρόνια όπως επισήμως προέκυψε και από τη δίκη πριν από περίπου τρία χρόνια με τη μεγάλη καταστροφή και τους θανάτους που είχαμε στην Αττική με τις πλημμύρες στη Μάνδρα… Μπορεί να φανταστεί κάποιος όταν ένα έργο πρέπει να έχει τέτοιου είδους διάρκεια ωρίμανσης για να ξεκινήσει να κατασκευάζεται ακόμα ακόμα είναι και εκτός προδιαγραφών», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε «…εμείς σαν αυτοδίοικηση α’ βαθμού αγαπούμε την ευθύνη, θέλουμε την αρμοδιότητα και τους πόρους για να την ασκήσουμε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο… Εκεί λοιπόν που αδυνατεί το κράτος πρέπει και μπορεί να διεκδικεί να παρεμβαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση». Ο κ. Κωνσταντέλλος μίλησε και για τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία και τις αλλαγές που προκαλούνται σημειώνοντας …ζητάμε η κεντρική διοίκηση να ακούει τον εγγύτερο φορέα άσκησης δημόσιας πολιτικής που είναι οι δήμοι γιατί γνωρίζουμε, έχουμε τη γνώση της τοπικότητας».

«ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»

Επίσης εστίασε και στα όσα βρίσκουν σχέση με τις αλλαγές στον Κώδικα της αυτοδιοίκησης προχωρώντας σε μια γενική διαπίστωση «…Εμείς έχουμε μετατραπεί -και δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα- έχουμε μετατραπεί πάρα πολλές φορές θα μπορούσα να πω διαχρονικά και όχι τώρα ως παρίες του πολιτικού συστήματος» και προσθέτοντας «τώρα ο Κώδικας φέρνει μια νέα προσέγγιση. Έχει μια σειρά από νεωτερισμούς λειτουργικού τύπου» υπερτόνισε την σημασία να ξεκαθαρίσουν και οι αρμοδιότητες. «Εμείς το έχουμε πει ως αυτοδιοίκηση αγαπούμε την ευθύνη, θέλουμε αρμοδιότητες, θέλουμε τους πόρους και στο τέλος της ημέρας να απολογηθούμε αλλά δεν μπορεί να απολογούμεθα για ελλείμματα και ελλείψεις που μια σειρά από άλλους φορείς ή οργανισμούς ή δομές κρατικές ολιγωρούν ή δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε ή στην ταχύτητα που θα έπρεπε και στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν τα παράπονα σου στον δήμαρχο εδώ δεν είναι τα παράπονά σου η καταγγελία σου στον δήμαρχο ο οποίος τελικά αναγκάζεται να σηκώσει ένα μεγάλο πολιτικό βάρος το οποίο δεν του ανήκει γιατί δεν έχεις ακουστεί και δεν έχεις συμμετάσχει ούτε στο σχεδιασμό ούτε στη λήψη αυτών των μέσων».