Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Παναγιώτη Βλαχάκο στη Λάγια

Στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στη Λάγια, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, υπό την επιμέλεια του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, στη μνήμη του Μανιάτη ήρωα Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου Π.Ν., παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, τιμώντας τη θυσία του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού που έπεσε στο καθήκον κατά την κρίση των Ιμίων και μαζί με αυτόν, των συναδέλφων του Έκτορα Γιαλοψού και Χριστόδουλου Καραθανάση.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, στον χώρο της προτομής του Παναγιώτη Βλαχάκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και κατοίκων της περιοχής. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, καθώς και εκδηλώσεις μνήμης που ανέδειξαν τη σημασία της ιστορικής παρακαταθήκης και της εθνικής προσφοράς του ήρωα.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε:

«Ο Παναγιώτης Βλαχάκος αποτελεί σύμβολο αυταπάρνησης, καθήκοντος και αγάπης για την πατρίδα. Η θυσία του, όπως και των συναδέλφων του, παραμένει ζωντανή στη συλλογική μας μνήμη και μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια δεν είναι δεδομένες. Είναι σημαντική η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή της νέας γενιάς σε τέτοιες εκδηλώσεις και χρέος όλων μας, θεσμικών φορέων και κοινωνίας, να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές τις αξίες που ενσάρκωσε ο Παναγιώτης Βλαχάκος, ώστε η μνήμη να παραμένει ζωντανή και ουσιαστική. Η συμμετοχή των παιδιών και των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Φλομοχωρίου στις εκδηλώσεις μας γέμισε συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Θερμά συγχαρητήρια στον Δήμο Ανατολικής Μάνης για το ετήσιο προσκλητήριο τιμής και μνήμης, που μας οδηγεί όλους εδώ στη Λάγια».