Ανοίγει σήμερα το myΘέρμανση: Πώς θα πάρετε το επίδομα

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η πλατφόρμα myΘερμανη για το επίδομα θέρμανσης.

Ήδη δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά, τα κριτήρια και τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025–2026. Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ