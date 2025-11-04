Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή – Ανοίγει η πλατφόρμα «myΘέρμανση» για το Επίδομα Θέρμανσης 2025–2026

Aνοίγει η πλατφόρμα «myΘέρμανση» τη Δευτέρα (10.11.25) για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Θέρμανσης 2025 – 2026, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews. Η πρώτη πληρωμή, που θα καλύπτει το 60% του επιδόματος, αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα γίνουν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2026. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2026.

Συγκεκριμένα, η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.

Οδηγός για το myΘέρμανση

Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας. Στη συνέχεια επιλέγουν το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας που επιθυμούν να επιδοτηθεί, είτε πρόκειται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

