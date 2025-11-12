Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης (video)

Share Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για να λάβουν από 100 έως 800 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 με τους κωδικούς TAXISnet. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 12 Νοεμβρίου 2025 7:42 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Επίδομα θέρμανσης: Τα 24 SOS για τη σωστή υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους 11.11.2025 Ανοίγει σήμερα το myΘέρμανση: Πώς θα πάρετε το επίδομα 10.11.2025 Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 08.11.2025 Array