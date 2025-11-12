Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης (video)

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για να λάβουν από 100 έως 800 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 με τους κωδικούς TAXISnet.