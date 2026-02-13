Τελευταία Νέα
Αντιδρούν οι οικότροφοι της εστίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταγγέλλουν ελλείψεις (video)

Σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις σπουδές τους καταγγέλλουν οι οικότροφοι της Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης.

