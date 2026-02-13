Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Φεβρουάριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta στο λιμάνι της Καλαμάτας

Share

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε εκτάκτως το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, στο πλαίσιο της 7ήμερης κρουαζιέρας «Journey of Antiquities», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν τον ασφαλή ελλιμενισμό του στη Σικελία.

Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από τη Ρώμη (Civitavecchio) και περιλαμβάνει προορισμούς υψηλού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως η Νάπολη και η Σικελία. Ωστόσο, εξαιτίας της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του δρομολογίου και η προσέγγιση στο λιμάνι της Καλαμάτας, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή, εκτός από την περιήγηση στην Καλαμάτα, αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδρομές σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους.

Μετά την Καλαμάτα, το Viking Vesta θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του με επόμενους σταθμούς την Κρήτη, την Τουρκία και τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode