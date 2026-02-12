Ηχητική «έκρηξη» πάνω από την Καλαμάτα – Τι συνέβη

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο νωρίτερα στην Καλαμάτα από ισχυρό θόρυβο που ακούστηκε σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ήχος δεν οφειλόταν σε κάποιο περιστατικό που να εμπνέει λόγο ανησυχίας, αλλά σε αεροσκάφος το οποίο φαίνεται να έσπασε το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια πτήσης στην ευρύτερη περιοχή.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «ηχητική έκρηξη», προκαλείται όταν ένα αεροσκάφος υπερβαίνει την ταχύτητα του ήχου, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό κρότο που γίνεται αισθητός στο έδαφος.