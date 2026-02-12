Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Φεβρουάριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Ηχητική «έκρηξη» πάνω από την Καλαμάτα – Τι συνέβη

Share

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο νωρίτερα στην Καλαμάτα από ισχυρό θόρυβο που ακούστηκε σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ήχος δεν οφειλόταν σε κάποιο περιστατικό που να εμπνέει λόγο ανησυχίας, αλλά σε αεροσκάφος το οποίο φαίνεται να έσπασε το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια πτήσης στην ευρύτερη περιοχή.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «ηχητική έκρηξη», προκαλείται όταν ένα αεροσκάφος υπερβαίνει την ταχύτητα του ήχου, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό κρότο που γίνεται αισθητός στο έδαφος.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode