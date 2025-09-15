Αντιφασιστική πορεία στην μνήμη του Παύλου Φύσσα στην Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Παύλος στάθηκε αταλάντευτος απέναντι στους ναζί της ΧΑ, όπως θα στεκόταν και σήμερα απέναντι στους σιωνο-ναζιστές δολοφόνους του Ισραήλ. Γι’ αυτό διαδηλώνουμε ταυτόχρονα και απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Διαδηλώνουμε ενάντια στην συνενοχή της Ελλάδας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και απαιτούμε ασφαλές πέρασμα για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud (Global Sumud Flotilla) που σαλπάρισε με πάνω από 40 πλοία για να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας

ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ!

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ !