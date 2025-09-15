Αντιφασιστική πορεία στην μνήμη του Παύλου Φύσσα στην Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 18/9 στις 7 μμ τιμούμε την μνήμη του Παύλου Φύσσα, που πριν 12 χρόνια έβαλε με θάρρος το σώμα του ανάχωμα μπροστα στους δολοφόνους- ναζί της ΧΑ και ταυτόχρονα κρατάμε τα μάτια μας στραμμένα στη δικαστική εξουσία, γιατί ξέρουμε πως οι μάχες ενάντια στο φασισμό που δίνονται μέσα στα δικαστήρια κρίνονται και στους δρόμους. Η δικαστική εξουσία αποφασίζοντας για μια ακόμη φορά επιλεκτικά και επιβεβαιώνοντας το ρόλο του κατασταλτικού μηχανισμού ενάντια στο κίνημα και τους αγωνιστές του αποφυλάκισε τον φυρερίσκο Μιχαλολιάκο, ουσιαστικά υπεύθυνο για την δολοφονία του Παύλου και όχι μόνο.
Ο Παύλος στάθηκε αταλάντευτος απέναντι στους ναζί της ΧΑ, όπως θα στεκόταν και σήμερα απέναντι στους σιωνο-ναζιστές δολοφόνους του Ισραήλ. Γι’ αυτό διαδηλώνουμε ταυτόχρονα και απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Διαδηλώνουμε ενάντια στην συνενοχή της Ελλάδας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και απαιτούμε ασφαλές πέρασμα για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud (Global Sumud Flotilla) που σαλπάρισε με πάνω από 40 πλοία για να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Ο Παύλος στάθηκε αταλάντευτος απέναντι στους ναζί της ΧΑ, όπως θα στεκόταν και σήμερα απέναντι στους σιωνο-ναζιστές δολοφόνους του Ισραήλ. Γι’ αυτό διαδηλώνουμε ταυτόχρονα και απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Διαδηλώνουμε ενάντια στην συνενοχή της Ελλάδας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και απαιτούμε ασφαλές πέρασμα για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud (Global Sumud Flotilla) που σαλπάρισε με πάνω από 40 πλοία για να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ!
ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ !
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ
Όλες/Όλοι την Πέμπτη 18/9 στις 7μμ στην Πλ. 23ης Μαρτίου
Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας