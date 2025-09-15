Γονείς: Πώς θα μεγαλώσετε παιδιά με αυτοπεποίθηση – 6 συμβουλές από την ψυχολόγο

Η τάση των γονέων να θέτουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών τους θεωρείται αυτονόητη και αναμενόμενη. Ωστόσο, η πρακτική αυτή, όταν υιοθετείται με απόλυτο τρόπο, ενδέχεται να δημιουργεί ένα διαφορετικό μήνυμα: ότι η φροντίδα του εαυτού είναι δευτερεύουσα και πως η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών ισοδυναμεί με εγωισμό.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Jennifer Guttman, στο Psychology Today, η ενίσχυση της αυτοφροντίδας από μικρή ηλικία αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης. Η ίδια τονίζει πως, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να μεριμνούν για τον εαυτό τους, απαλλάσσουν τους γύρω τους από την ευθύνη αυτή, προστατεύονται από συναισθήματα δυσαρέσκειας και καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση.