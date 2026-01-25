Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης στην Πελοπόννησο

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση των νέων προτάσεων που αφορούν τα σχέδια βελτίωσης στην Πελοπόννησο έχει ξεκινήσει, με τη νέα προκήρυξη να μελετάται προσεκτικά από μελετητές και παραγωγούς. Στην προηγούμενη προκήρυξη, η κατανομή των πιστώσεων ανά περιφερειακή ενότητα είχε ως εξής: Η περιφερειακή ενότητα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν η Μεσσηνία με 584 συμμετοχές, ακολουθούμενη από τη Λακωνία με 78, όπου υπήρξε υψηλό ενδιαφέρον για ελαιοκομικές επενδύσεις. Τρίτη ήταν η Κορινθία με 67 αιτήσεις και ενδιαφέρον για αμπελοκαλλιέργειες και υποδομές. Η Αρκαδία είχε 23 συμμετοχές, τη χαμηλότερη σε σχέση με τους παραλιακούς νομούς, ενώ η Αργολίδα είχε μόνο 19 συμμετοχές, τη μικρότερη στην Περιφέρεια.

Τριφυλία

Ο τέως προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, που διαχειρίστηκε την προηγούμενη προκήρυξη, δήλωσε: «Στην προηγούμενη προκήρυξη όλα πήγαν πολύ καλά στην Τριφυλία, αφού υλοποιήθηκαν 54 επενδύσεις συνολικού ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, με δημόσια δαπάνη 3 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες επενδύσεις αφορούσαν νέα θερμοκήπια και νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην καινοτομία, κυρίως σε μηχανήματα συλλογής ελαιοκάρπου».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Με σωστή πληροφόρηση και συνεργασία των παραγωγών με τους συμβούλους τους, η νέα προκήρυξη μπορεί να φέρει σημαντική πρόοδο. Η εικόνα δεν ήταν ίδια σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά έγιναν σημαντικά βήματα. Υπολογίζω ότι με 270 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Στη νέα πρόσκληση πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα προβλήματα και να γίνουν αναθεωρήσεις όπου απαιτούνται».

