Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – «Να εφαρμοστούν καθολικά τα μέτρα»

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μιας και η μεταδοτικότητα της ζωονόσου παρουσιάζει κάμψη καθιστώντας έτσι εξαιρετικά σημαντικό την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για την εξάλειψή της.

Σύμφωνα με επικυρωμένα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΕΕΔΕΕ από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 18 Ιανουαρίου, έχουν θανατωθεί 472.928 αιγοπρόβατα εξαιτίας της ευλογιάς. Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.559 εκτροφές.

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει νέα ενημέρωση για την ευλογιά.

