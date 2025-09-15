Αντίστροφη μέτρηση για το 1000 Miglia Experience Greece – Η διοργάνωση που αναδεικνύει την Ελλάδα και την Πελοπόννησο (video)

Η αυθεντική εμπειρία του πιο θρυλικού event στον κόσμο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το 1000 Miglia Experience Greece (7-11 Οκτωβρίου 2025) να προσφέρει σε συμμετέχοντες και κοινό ένα μοναδικό ταξίδι που συνδυάζει την αγάπη για τα κλασικά αυτοκίνητα, την πολυτέλεια και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, μέσα από διαδρομές που κόβουν την ανάσα με την ομορφιά του τοπίου μέσα από το οποίο περνούν.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών, ιστορικά αυτοκίνητα και πληρώματα από όλο τον κόσμο θα διασχίσουν εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας:

8/10: Αθήνα → Ναύπλιο

9/10: Ναύπλιο → Πύλος

10/10: Πύλος → Άγιοι Θεόδωροι

11/10: Άγιοι Θεόδωροι → Αθήνα

Πληρώματα από όλο τον κόσμο με εμβληματικά οχήματα θα πάρουν μέρος στην πρώτη αυτή διοργάνωση του 1000 Miglia Experience στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων οδηγών και διάσημων προσκεκλημένων από τον χώρο του motorsport και του πολιτισμού.

Περισσότερο από μία συγκέντρωση κλασσικών αυτοκινήτων, το 1000 Miglia Experience Greece είναι μια “κινηματογραφική” περιπέτεια που εστιάζει στη σύνδεση ανθρώπων, αυτοκινήτων και τόπου.