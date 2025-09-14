Μεγάλη διεθνής διάκριση για τη Δανάη Μαργαρίτη στο Παγκόσμιο Τουρνουά ITF στη Λεμεσό

Μεγάλη διάκριση για την αθλήτρια του Kalamata Tennis Garden, Δανάη Μαργαρίτη, στο Παγκόσμιο Τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) στην Λεμεσό!

Η 15χρονη Μεσσήνια αθλήτρια, η οποία μετράει πολυάριθμες διακρίσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, κατακτώντας 1ες θέσεις στα Κ16 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, πέτυχε την 1η μεγάλη διάκριση σε Παγκόσμιο Επίπεδο στην μεγάλη κατηγορία Κ18.

Στο World Junior Tour J30, που συνδιοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης με την ITF στην Λεμεσό, η Δανάη κατέκτησε την 1η θέση στα διπλά και την 2η θέση στα μονά! Στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό, στον οποίο ηττήθηκε στο τελικό σετ από την κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη Ισπανίδα Olmos Pardo, η Μαργαρίτη κατάφερε να αποκλείσει το μεγάλο αστέρι της Κύπρου και νο.1 της διοργάνωσης (νο.33 Ευρώπης) στα Κ16, Άντρεα Παπακυριακού.

Στα διπλά, η αθλήτρια του Χρήστου Χριστόπουλου, με συμπαίκτρια την Olmos Pardo που έκανε το 2 στα 2, κατέκτησαν το τρόπαιο νικώντας στον τελικό τις Ρωσίδες Πρωταθλήτριες Kaminskaia/Volonbueva!

Τα αποτελέσματα στα μονά συνολικά: