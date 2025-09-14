Κύπελλο Ερασιτεχνών: Εκτός ο Πανθουριακός, ηττήθηκε με 3-0 από τον ΠΑΣ Πύργου (video)

Με χατ τρικ του Βαγγέλη Μακρή ο ΠΑΣ Πύργου ήταν αυτός που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, επικρατώντας του Πανθουριακού.

Η ομάδα του Τάκη Σακελλαρόπουλου που βρίσκεται ακόμα σε φάση προετοιμασίας εν όψει της παρθενικής της εμφάνισης στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, αφού έκαμψε την Παναχαϊκή στην πρώτη φάση του θεσμού, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Πύργο (που θα συναντήσει ξανά στο πρωτάθλημα) κόντρα στον οποίο ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη. Η εμφάνισή της Θουρίας δεν απέδωσε καρπούς κι έτσι με σκορ 3-0 ο μεσσηνιακός σύλλογος αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Δείτε στο παρακάτω λινκ την αναμέτρηση:

Τα αποτελέσματα των αγώνων της 2ης φάσης

*Αετός Οφρυνίου-Δόξα Δράμας 2-1

*Πανθρακικός-Ξάνθη 1-0

Κιλκισιακός-*Ηρακλής Θερμαϊκού 1-3

*ΠΑΟΚ Δυτικού-Ακρίτες Συκεών 0-0 κ.δ 4-1 ΠΕΝΑΛΤΙ

*Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Νάουσα 3-2

Εορδαϊκός-*Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4

*Θύελλα Πατρών-Ζάκυνθος 2-0

Μανδραϊκός-*ΠΑΣ Κόρινθος 0-5

*Εθνικός-Κένταυρος Βριλησσίων 5-0

*Ιωνικός-Αστέρας Βάρης 3-1

*Νέα Αρτάκη-Άρης Πετρούπολης 2-0

Γρανίτης-*Ατσαλένιος 1-1 κ.δ 2-3 ΠΕΝΑΛΤΙ

ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός 3-0

Τετάρτη 17/9 – 16:30

Τηλυκράτης – Πυλαριακός (14:30)

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης

ΑΠΣ Ολύμπιας – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού

Αναγέννηση Άρτας – ΑΟ Οδυσσέας Γραβιάς

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Βέροια

*Με αστερίσκο οι ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση



Χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση προκρίθηκαν οι κάτωθι ομάδες: ΠΑΣ Λαμία, ΑΟ Τρίκαλα, ΑΕ Μυκόνου, Ποσειδώνας Καρδαμύλων, Απόλλωνας Καλυθιών, ΑΕΡ Αφάντου, Γιούχτας, ΑΟ Χαϊδαρίου, Νέα Ιωνία, Πέλοπας Κιάτου, Μπουμπουλίνα Σπετσών, Σαρακηνός, Πιερικός.