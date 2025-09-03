Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Όσο πλησιάζουν τα εγκαίνια της ΔΕΘ τόσο ανεβαίνουν οι τόνοι, με την απασχόληση να είναι ένα από τα πιο «καυτά» θέματα αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ πανηγυρίζει ότι επί των ημερών της επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ και διψήφιες ονομαστικές αυξήσεις μισθών.

Η δε αντιπολίτευση, εστιάζει στην ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και στους πολύ χαμηλούς πραγματικούς μισθούς – σε σύγκριση με τον πληθωρισμό και τα διευρυμένα ωράρια.

Ως αποτέλεσμα οι Έλληνες «εργάζονται περισσότερο και πληρώνονται λιγότερο», από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, με το δεδουλευμένο ωρομίσθιο να παραμένει το χαμηλότερο στην ΕΕ σε όρους Κοινής Αγοραστικής Δύναμης.

