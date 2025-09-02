ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]

Στο 8,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 10,4% το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) και 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024). Παράλληλα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο β’ τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

