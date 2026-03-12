Απάτη με sms για δήθεν πρόστιμο της Tροχαίας

Νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν απλήρωτο πρόστιμο από την τροχαία.

Το μήνυμα, με την μορφή SMS, χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα για να γίνει πειστικό , ενώ προειδοποιεί με χρεώσεις και δικαστικές διαδικασίες αν δεν γίνει η πληρωμή.

Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει σε έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Το μήνυμα που λαμβάνουν οι πολίτες

Η ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Με ανάρτηση στα sociel media η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει σχετικά τους πολίτες για την απάτη.

«Με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

• Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

• Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα.

• Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

• Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

❗ Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα»