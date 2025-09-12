Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
12
Σεπτέμβριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Απίστευτο: Έφαγε 720 αυγά σε ένα μήνα – Δείτε τι συνέβη στη χοληστερόλη του

Share

Άλλοι τα εκθειάζουν για τα θρεπτικά τους συστατικά κι άλλοι τα επικρίνουν για την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη. Ένα είναι το σίγουρο: Τα αυγά έχουν καταφέρει να διχάσουν ως τροφή. Κατά καιρούς, κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με την επίδραση των αυγών στην υγεία, καθώς και με την ποσότητα που μπορούμε να καταναλώνουμε με ασφάλεια, με άλλες να υποστηρίζονται επιστημονικά και άλλες να αποτελούν μύθους που, αργά ή γρήγορα, καταρρίπτονται.

Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που προειδοποιούν ότι η υπερβολική κατανάλωση αυγών αυξάνει τον κίνδυνο αύξησης των επιπέδων χοληστερόλης. Η υψηλή χοληστερόλη, ιδίως η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή αλλιώς γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, θεωρείται επιβλαβής επειδή μπορεί να συσσωρευθεί στις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Από την άλλη, η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστή ως «καλή» χοληστερόλη, βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος, την οποία και στέλνει στο ήπαρ.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ