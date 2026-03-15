Πού στρέφουν την στρατηγική τους οι ελληνικές επιχειρήσεις καφεστίασης

Η ελληνική αγορά καφεστίασης φαίνεται να εισέρχεται αναπόφευκτα σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων και περιορισμένων περιθωρίων ανάπτυξης εντός συνόρων. Η έντονη ανάπτυξη που καταγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια, με τη δημιουργία πλήθους ανεξάρτητων σημείων καφέ αλλά και νέων τοπικών αλυσίδων, οδήγησε σταδιακά σε κορεσμό, μεταβάλλοντας ριζικά τις ισορροπίες στην αγορά.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 88.000 σημεία που διαθέτουν καφέ, από καφετέριες, φούρνους και convenience stores έως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες και κομμωτήρια. Το εύρος αυτό αποτυπώνει αφενός τη βαθιά ενσωμάτωση του καφέ στην καθημερινότητα του καταναλωτή, αφετέρου όμως αναδεικνύει και το μέγεθος της υπερπροσφοράς που έχει διαμορφωθεί.

Η πίεση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μέση διάρκεια ζωής ενός ανεξάρτητου καταστήματος καφέ σπάνια υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Το επιχειρηματικό μοντέλο συχνά ακολουθεί έναν κύκλο διαδοχικών μεταβιβάσεων: ο πρώτος ιδιοκτήτης πουλά χάνοντας σημαντικό μέρος του αρχικού κεφαλαίου, ο επόμενος μεταβιβάζει σχεδόν χωρίς αντάλλαγμα και ο τρίτος συχνά οδηγείται σε παύση λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεποσρτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

