Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Μάρτιος
TOP
VIRAL

Απίστευτο βίντεο: Ορειβάτης πέφτει και κάνει τούμπες σε χιονισμένη πλαγιά -Χτύπησε μόνο ένα δάχτυλο

Share

Την πτώση ορειβάτη σε χιονισμένη πλαγιά του βουνού Ρίσι της Πολωνίας κατέγραψε κάμερα κράνους.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με την DailyMail, όταν ο ορειβάτης φέρεται να έκανε «λάθος βήμα» με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να χάσει τη λαβή από το τσεκούρι του. Τότε, άρχισε να κατρακυλά κάνοντας τούμπες στην πλαγιά.

Την πτώση κατέγραψε κάμερα που έφερε κράνος άλλου ορειβάτη. Άμεσα δίπλα στον τραυματία έσπευσαν άλλοι ορειβάτες, ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι είχε χτυπήσει μόνο το μικρό του δάχτυλο.

Ευτυχώς, όπως μεταδίδει η DailyMail, ένας φίλος του ορειβάτη ήταν γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Οι ορειβάτες κατέβηκαν μόνοι τους το βουνό.

Βίντεο από την πτώση του ορειβάτη στο βουνό Ρίσι της Πολωνίας
https://www.tiktok.com/@thisisslovakia_/video/7615573102822460694?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode