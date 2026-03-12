Απίστευτο βίντεο: Ορειβάτης πέφτει και κάνει τούμπες σε χιονισμένη πλαγιά -Χτύπησε μόνο ένα δάχτυλο

Την πτώση ορειβάτη σε χιονισμένη πλαγιά του βουνού Ρίσι της Πολωνίας κατέγραψε κάμερα κράνους.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με την DailyMail, όταν ο ορειβάτης φέρεται να έκανε «λάθος βήμα» με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να χάσει τη λαβή από το τσεκούρι του. Τότε, άρχισε να κατρακυλά κάνοντας τούμπες στην πλαγιά.

Την πτώση κατέγραψε κάμερα που έφερε κράνος άλλου ορειβάτη. Άμεσα δίπλα στον τραυματία έσπευσαν άλλοι ορειβάτες, ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι είχε χτυπήσει μόνο το μικρό του δάχτυλο.

Ευτυχώς, όπως μεταδίδει η DailyMail, ένας φίλος του ορειβάτη ήταν γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Οι ορειβάτες κατέβηκαν μόνοι τους το βουνό.

Βίντεο από την πτώση του ορειβάτη στο βουνό Ρίσι της Πολωνίας

https://www.tiktok.com/@thisisslovakia_/video/7615573102822460694?is_from_webapp=1&sender_device=pc

