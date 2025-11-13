Από κόσκινο περνούν τους αγρότες οι έλεγχοι για τις επιδοτήσεις – Απώλεια των χρημάτων ακόμα και αν απουσιάζει ένα έγγραφο

Αγρότες και επιδοτήσεις περνούν από αυστηρό κόσκινο, με τις υπηρεσίες να εφαρμόζουν πλέον καθολικούς, διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή.
Αγρότες που δεν έχουν πλήρη φάκελο κινδυνεύουν να μην δουν επιδοτήσεις στον λογαριασμό τους, καθώς ακόμη και η απουσία ενός υποχρεωτικού δικαιολογητικού κατά τον έλεγχο αρκεί για να «κοπεί» η συγκεκριμένη ενίσχυση.
Στο ζήτημα έχει αναφερθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλοντας οριζόντιους ελέγχους σε όλο το φάσμα των πληρωμών, από τα «βιολογικά» μέχρι τις άμεσες ενισχύσεις. Η πολιτική ηγεσία διαβεβαιώνει ότι κανένας τίμιος παραγωγός δεν θα χάσει χρήματα, αλλά ξεκαθαρίζει ότι θα προηγηθούν εξονυχιστικές διασταυρώσεις – επιλογή που «προσθέτει» στις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις των τελευταίων μηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ