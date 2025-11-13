Τελευταία Νέα
Από κόσκινο περνούν τους αγρότες οι έλεγχοι για τις επιδοτήσεις – Απώλεια των χρημάτων ακόμα και αν απουσιάζει ένα έγγραφο

Αγρότες και επιδοτήσεις περνούν από αυστηρό κόσκινο, με τις υπηρεσίες να εφαρμόζουν πλέον καθολικούς, διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή.

Αγρότες που δεν έχουν πλήρη φάκελο κινδυνεύουν να μην δουν επιδοτήσεις στον λογαριασμό τους, καθώς ακόμη και η απουσία ενός υποχρεωτικού δικαιολογητικού κατά τον έλεγχο αρκεί για να «κοπεί» η συγκεκριμένη ενίσχυση.

