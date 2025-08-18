Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Ο Τραμπ θα συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια τους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν την πρότασή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία.