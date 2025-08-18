Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια τους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν την πρότασή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Πηγή: newsit.gr