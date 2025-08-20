Το παζάρι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία φέρνει ξανά την Τουρκία στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Σε μια ακόμη προσπάθεια αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης με την Ευρώπη, προωθείται η εμπλοκή της Τουρκίας στις διαδικασίες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με ανάληψη ρόλου στη διαδικασία παροχής εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων και διαβουλεύσεων που είναι σε εξέλιξη, καθώς προς το παρόν φαίνεται να έχει αποκλειστεί, και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η οποία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

