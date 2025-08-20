Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
20
Αύγουστος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Το παζάρι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία φέρνει ξανά την Τουρκία στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Share

Σε μια ακόμη προσπάθεια αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης με την Ευρώπη, προωθείται η εμπλοκή της Τουρκίας στις διαδικασίες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με ανάληψη ρόλου στη διαδικασία παροχής εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων και διαβουλεύσεων που είναι σε εξέλιξη, καθώς προς το παρόν φαίνεται να έχει αποκλειστεί, και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η οποία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ