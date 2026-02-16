Τελευταία Νέα
Eurovision 2026: Ο Akylas «πετάει» για Βιέννη και… πάει να το φέρει -Όσα έγιναν στον ελληνικό τελικό

Μετά από έναν συναρπαστικό ελληνικό τελικό, ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

Μιλώντας στο iefimerida.gr, ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, Akylas, αποκάλυψε ότι θα φορέσει χειλόφωνο στη Eurovision 2026. «Είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος. Θα προσπαθήσω να κάνω όλα τα άτομα που πίστεψαν σε εμένα και με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, πραγματικά περήφανους. Θα βάλω τα δυνατά μου και χειλόφωνο, εννοείται!», είπε ο Akylas.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

