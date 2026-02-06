Χάϊδω Παναγιωτοπούλου: «Υπήρχε παντελής έλλειψη, απουσία του δήμου, ανεπάρκεια, ανικανότητα… Επικίνδυνο έλλειμα για την ασφάλεια των πολιτών» (video)

Δριμύ κατηγορώ για παντελή έλλειψη συντονισμού των oργάνων της Πολιτικής Προστασίας προς την δημοτική αρχή Τριφυλίας απηύθυνε η Χάϊδω Παναγιωτοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια», μετά τα σοβαρά προβλήματα ελέω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST η κα Παναγιωτοπούλου, η Τριφυλία δέχθηκε ξανά ισχυρά πλήγματα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν πλέον «μια πραγματικότητα»!» και «δεν αποτελούν δικαιολογία. Είδαμε ότι υπήρχε παντελής έλλειψη, απουσία του Δήμου, ανεπάρκεια, ανικανότητα γι’ αυτό είχαμε αυτό αποτέλεσμα», είπε επιρρίπτοντας ευθύνες στον δήμου και τονίζοντας ότι εκτός από την Ε.Ο. Κυπαρισσίας «όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι δεν έχουν αποκατασταθεί. όλοι οι πρόεδροι αιτούνται φωνάζουν…» για να σημειώσει πως «έλλειψαν τρία βασικά στοιχεία. Η πρόληψη. Δεν είχε καθαριστεί τίποτα. Δεν έχουν απορροφήσει κονδύλια Πολιτικής Προστασίας με μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και, δεν έχουν γίνει έργα υποδομής. Η μέγιστη απόδειξη είναι η Άνω Πόλη».

Θίγοντας την απουσία συντονισμού των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας είπε «Υπήρχε παντελής έλλειψη συντονισμού των οργάνων της Πολιτικής Προστασίας που επικεφαλής είναι ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αντώνης Βλάχος με τον κύριο Δήμαρχο. Υπήρχε παντελής έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού». Ενώ σε ό,τι αφορά στην καταστολή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «την ώρα της κρίσης είμαστε πραγματικά τυχεροί που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα(…) δεν υπήρχει κανένας να τους βοηθήσει την ώρα της κρίσης», και καταλήγοντας «Αυτό είναι σημαντικό και επικίνδυνο έλλειμα για την ασφάλεια των πολιτών».