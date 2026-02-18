Απόκριες στη Μεθώνη – «Γάμος του Κουτρούλη», το ιστορικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και για κάθε επισκέπτη την περίοδο της αποκριάς, η Μεθώνη, είναι συνυφασμένη με το «Γάμο του Κουτρούλη». Η γνωστή πανελλαδικά φράση «έγινε του Κουτρούλη ο γάμος» που σημαίνει κάτι το θορυβώδες που επιφέρει αναστάτωση, μπερδέματα και κωμικές καταστάσεις αποτελεί από μόνη της ισχυρό κίνητρο για τον καθένα που θα ήθελε να ζήσει ανάλογες στιγμές και να του δοθεί η ευκαιρία να λάβει μέρος σε γλέντια και στην πομπή των συμπεθεριών πριν από το γάμο.

Το κυρίαρχο έθιμο του τριημέρου της Αποκριάς στη Μεθώνη είναι η αναβίωση του «γάμου». Ο Κουτρούλης ήταν ιστορικό πρόσωπο που είχε την καταγωγή του από τη Μεθώνη. Ο καβαλλάριος κυρ Ιωάννης Κουτρούλης δημιούργησε παράνομο δεσμό με μια γυναίκα που ήταν ήδη παντρεμένη και που όλες οι προσπάθειες για διαζύγιο συναντούσαν την άρνηση της Εκκλησίας. Η παράνομη συμβίωση κράτησε δεκαεπτά χρόνια και αποτελούσε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, αφού ήταν το πρώτο θέμα για κουτσομπολιά και πειράγματα. Όταν όμως το 1394 η γυναίκα παρουσίασε πράξη διαζυγίου του γάμου της από τον Επίσκοπο Μεθώνης, της επετράπη ο γάμος της με τον Κουτρούλη. Κατά το γάμο, που ήταν μάλλον πανηγύρι, οι διασκεδάσεις κράτησαν αρκετές ημέρες, αφενός μεν προς πείσμα του πρώτου συζύγου, αφετέρου δε προς ικανοποίηση και τιμή του πολλά παθόντος και πολλά δαπανήσαντος Ιωάννη Κουτρούλη.

Αυτό το πραγματικό γεγονός του τέλους του 14ου αιώνα συνοδεύτηκε από την ανάγκη των Μεθωναίων, λίγο μετά την Κατοχή να γιορτάσουν τα Κούλουμα στον επιβλητικό χώρο του κάστρου της Μεθώνης. Έτσι το έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο την Καθαροδευτέρα στις 13.00 στην πλατεία της παραλίας με μια παρωδία γάμου που περιέχει πολλές απρόοπτες καταστάσεις και σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας. Προηγείται η πομπή των συμπεθεριών και κάθε λογής παρατρεχάμενων στους κεντρικούς δρόμους της Μεθώνης και φυσικά, μετά το «γάμο» ακολουθεί γλέντι. Οι οργανωτές έχουν φροντίσει να προσφέρουν στον κόσμο φασολάδα, λαγάνες και διάφορα σαρακοστιανά, ενώ και οι γύρω ταβέρνες είναι έτοιμες να ικανοποιήσουν κάθε γαστρονομική επιθυμία.

Οι εκδηλώσεις, βέβαια, ξεκινούν από το Σάββατο με το προγαμιαίο γλέντι του ζευγαριού και των συγγενών και φίλων τους. Την Κυριακή το απόγευμα στις 18.00 γίνεται η παρουσίαση και το ράντισμα των προικιών και του νυφικού κρεβατιού με κατάληξη όλων στον πεζόδρομο της αγοράς όπου ακολουθεί γλέντι και στον κόσμο προσφέρονται, σουβλάκια, καψαλιστό ψωμί και κρασί.

Τα κείμενα γράφονται από τους οργανωτές και είναι σε δικαπεντασύλλαβο στίχο.

Κάποτε χρόνια παν πολλά στης πόλης μας το κάστρο

γεννήθηκε αρχοντόπουλο που ‘λαμπε σαν το άστρο.

Ιωάννης εβαφτίστηκε και είχε για νονά του

νεράιδα κρυφοστόλιστη που στάθηκε κοντά του.

Ήταν ιππότης ξακουστός και άντρας ρωμαλέος

είχε τη φήμη του τρανή πάρα πολύ γενναίος.

Για χρόνια πού ήτανε πολλά μια κόρη αγαπούσε

πάρα πολύ την ήθελε και όλο την εποθούσε.

Κοπέλα με τα όλα της έμοιαζε η Αρσάνα

πάρα πολλές οι χάρες της ήτανε και νταρντάνα.

Όλα τα είχε πλούσια κοπέλα παινεμένη

το μόνο της ελάττωμα ότι ήταν παντρεμένη.

Το διαζύγιο φαινότανε μια δύσκολη ιστορία

δεν το ‘δινε ο άντρας της ούτε η εκκλησία.

Οι χρόνοι περνούσαν γρήγορα με τούτα και με κείνα

δεκαεφτά γινήκανε μαράθηκαν τα κρίνα.

Και όμως όλα άλλαξαν και έγινε το θαύμα

η Πόλη πήρε απόφαση και έστειλε ένα γράμμα.

Ζητούσε από το Δέσποτα λύση αυτός να δώσει

να αφήσουν το ζευγάρι μας τη χάρη τους να νιώσει.

Γάμος τρανός εγίνηκε στη μακρινή Μεθώνη

στου κάστρου της την απλωσιά πιο κάτω απ’ το κανόνι.

Οι καλεσμένοι έφτασαν απ’ όλα σχεδόν τα μέρη

και ο γάμος έγινε γνωστός σ’ όλη την οικουμένη.

Το γλέντι που ακολούθησε ήταν πολύ μεγάλο

στην ιστορία έμεινε για πάντα δίχως άλλο.

Το κέφι κι η διασκέδαση δίνουν μακροζωία

γι΄ αυτό και σεις γλεντήστε το όπως στην ιστορία.