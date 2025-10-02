Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απομειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο

Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά τον Σεπτέμβριο (από 3,1% τον Αύγουστο), ενώ το 2,2% άγγιξε στην ευρωζώνη (από 2% τον Αύγουστο).

Ωστόσο, σε μηνιαίο επίπεδο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο (0,6%), ενώ την «πρωτιά» είχε η Πορτογαλία με 1%.

Ο πληθωρισμός στις χώρες της ευρωζώνης

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, έναντι 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).

