Η εκρηκτική ζήτηση για ΑΙ «απειλεί» τα φτηνά smartphones

Δομική πίεση στην αγορά μνημών και chips, η οποία εδνέχεται να μετακυληθεί στις τιμές των smartphones, γεννά η η έκρηξη της ΑΙ και των data centers. Σύμφωνα με αναλυτές και παράγοντες του κλάδου μάλιστα, η συνθήκη απειλεί με ανατιμήσεις ιδιαίτερα τις φθηνές συσκευές, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται ήδη ορατό και αναμένεται να ενταθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι κατασκευαστές λανσάρουν τα νέα μοντέλα τους.

Μετατόπιση της βιομηχανίας chips

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη έρευνα της IDC για την αγορά των smartphones και pc και την επίδραση που θα έχει σε αυτή, η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για chips, λόγω της έκρηξης της AI.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 
