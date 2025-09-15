Αρνητική η εικόνα για τα μέτρα της ΔΕΘ – Ποιες ανάγκες θυσιάζουν τα νοικοκυριά για να τα βγάλουν πέρα

Η πρόσφατη έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έδειξε ότι η πλειονότητα των νοικοκυριών δεν ικανοποιήθηκε από τα μέτρα της ΔΕΘ. Σχεδόν έξι στους δέκα τα αξιολογούν αρκετά ως πολύ αρνητικά, ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Λιγότεροι από ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (28,7%), περιμένουν να δουν ανάσα στην καθημερινότητά τους, εκ των οποίων μόνο το 4,5% κρίνει τα μέτρα «πολύ θετικά». Αν ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να μετριάσει τις δημοσκοπικές απώλειες, από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και την ακρίβεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία.

Το ποσοστό θετικής ψήφου στα μέτρα σχεδόν ταυτίζεται αριθμητικά με το ποσοστό πρόθεσης ψήφου στη ΝΔ στις τελευταίες (μετά ΔΕΘ) δημοσκοπήσεις. Τα κέρδη για την κυβέρνηση κινούνται στα όρια του στατιστικού λάθους (π.χ. «τίμπησε» μόλις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στη δημοσκόπηση της Μarc).

