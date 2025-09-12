Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας Ο Ερμής: Εξαγγελίες ΔΕΘ: Μικρή ανάσα – Μεγάλη αδικία για τους μικρομεσαίους

Μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας χαιρετίζει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά τονίζει ότι τα μέτρα αγνοούν τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και ζητά άμεσα ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Στήριξης του Λιανεμπορίου.

Στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας αναφέρει ότι “παρακολούθησε προσεκτικά τις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ και τοποθετείται δημόσια:

Χαιρετίζουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ως κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, διαφωνούμε με την οριζόντια λογική της, που αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων — της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση συγχέει την πάταξη της φοροδιαφυγής με τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών μέσω τεκμαρτού εισοδήματος.

Η αλήθεια είναι απλή και σκληρή: όσοι φορολογούνται με τεκμαρτό δεν είναι φοροφυγάδες· απλώς ληστεύονται από το κράτος. Το μέτρο δεν φορολογεί κέρδη, φορολογεί υποθέσεις. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση — είναι οικονομική αφαίμαξη που εξοντώνει τους συνεπείς.

Παράλληλα, η απουσία θεσμικών δικλείδων στις εμπορικές μισθώσεις επιτρέπει ανεξέλεγκτες αυξήσεις ενοικίων και ωθεί καταστήματα σε ασφυξία. Απαιτείται μηχανισμός ελέγχου και δίκαιης αναπροσαρμογής με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο: τα προσωρινά μέτρα ανακούφισης δεν επαρκούν. Χρειάζονται μόνιμες παρεμβάσεις που θα μειώνουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας για τις ΜμΕ.

Κρίσιμο ζήτημα είναι και η πρόσβαση στον δανεισμό. Ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις μικρές επιχειρήσεις ως πελάτες «δεύτερης κατηγορίας»: υπερβολικές προμήθειες, αδιαφανή κριτήρια πιστοδότησης και ουσιαστικός αποκλεισμός από κεφάλαια κίνησης.

Απαιτείται Εθνικό Σχέδιο Στήριξης του Λιανεμπορίου. Όχι αποσπασματικά μέτρα, αλλά μια συνεκτική πολιτική με:

σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα,

μόνιμα φορολογικά/ασφαλιστικά κίνητρα για ΜμΕ,

ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορικών μισθώσεων με αντικειμενικούς δείκτες,

ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορικών μισθώσεων με αντικειμενικούς δείκτες,

ειδικά τιμολόγια ενέργειας και κίνητρα εξοικονόμησης,

εγγυοδοτικά εργαλεία μικρών ποσών και διαφανή τραπεζικά κριτήρια,

Το σχέδιο πρέπει να διαμορφωθεί από κοινού με τους θεσμικούς εκπροσώπους (επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, τριτοβάθμιες οργανώσεις) και να παρακολουθείται με δημόσιο πίνακα δεικτών.

Ζητούμε άμεσα:

Κατάργηση της φορολόγησης με τεκμαρτό εισόδημα.

Θεσμικό πλαίσιο για δίκαιες εμπορικές μισθώσεις (αντικειμενικός δείκτης αναπροσαρμογής, ανώτατο πλαφόν, υποχρεωτική διαμεσολάβηση για υπέρογκες αυξήσεις).

Μόνιμα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους (ειδικά τιμολόγια ΜμΕ, σταθεροποιητικός μηχανισμός χρεώσεων).

Δίκαιη και διαφανή πρόσβαση σε χρηματοδότηση (εγγυοδοτικά εργαλεία μικρών ποσών, δημοσιευμένα κριτήρια, αιτιολογημένες αποφάσεις, περιορισμός προμηθειών POS).

Κατάρτιση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου για το Λιανεμπόριο με δεσμευτικά ορόσημα.

Οριστική Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο αποτελεί επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης εξαιτίας της υψηλής ακρίβειας.

Ειδική ρύθμιση για την οφειλών για την αποχώρηση από το επάγγελμα, καθώς μεγάλος αριθμός συναδέλφων παραμένουν εγκλωβισμένοι διότι δεν μπορούν να τερματίσουν έντιμα τη δραστηριότητά τους εξαιτίας παλαιών οφειλών.

Κατάργηση του προστίμου 15% για απώλεια δόσεις. Πρόκειται για μέτρο το οποίο τιμωρεί τους συνεπείς οφειλέτες εξαιτίας στιγμιαίας αδυναμίας

Προειδοποίηση – Πρωτοβουλίες κλιμάκωσης:

Εάν το αμέσως επόμενο διάστημα δεν υπάρξουν ουσιαστικές προσθήκες και αλλαγές, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα αναλάβει συντονισμένες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων:

Θεσμικών παρεμβάσεων και αιτημάτων ακρόασης σε αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

Κοινών δράσεων με τριτοβάθμιες οργανώσεις και εμπορικούς συλλόγους πανελλαδικά.

Δημόσιας δημοσιοποίησης στοιχείων κόστους/βιωσιμότητας της τοπικής αγοράς.

Κινητοποιήσεων, όπου απαιτείται, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και την κοινωνία.

Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ισονομία και πραγματική στήριξη. Χωρίς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα δεν υπάρχει.

Εκ του Δ.Σ.

Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας