Ύψος: Κερδίστε πόντους με 8 ασκήσεις που ψηλώνουν και μακραίνουν το σώμα

Αν και δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ύψος μας, μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις που μας επιτρέπουν να διορθώσουμε τη στάση του σώματός μας και να αναδείξουμε το πραγματικό μας… ανάστημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, υπάρχουν στάσεις και κινήσεις που μας κονταίνουν – όπως το καμπούριασμα της πλάτης και το κύρτωμα των ώμων – ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν ασκήσεις που μακραίνουν τη σπονδυλική στήλη, απομακρύνουν τους σπονδύλους μεταξύ τους και χαρίζουν την αίσθηση και την όψη του μεγαλύτερου ύψους.

Συνεπώς, οι σωστές ασκήσεις, όπως οι παρακάτω, μπορούν να τονώσουν και να ενδυναμώσουν τους μύες που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση του ύψους.