Αστέρας Aktor-Πανσερραϊκός 0-1: Ζωντανός στη μάχη για την παραμονή, πλησίασε στον πόντο – Με 10 παίκτες από το 28’ οι Αρκάδες

Μεγάλη σε σημασία νίκη για τον Πανσερραϊκό με τον γκολ του Ιβάν απέναντι στον Αστέρα που έπαιζε με 10 παίκτες από το 28’ λόγω της αποβολής του Γιαμπλόνσκι

Ενα γκολ του Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκρινε το παιχνίδι στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” και ο Πανσερραϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στον Αστέρα που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 28′ και μετά λόγω της αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Ηταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Πανσερραϊκού στο Πρωτάθλημα και βέβαια μια νίκη ξεχωριστής σημασίας μιας και κρατάει ζωντανή την ομάδα των Σερρών στη μάχη για την παραμονή καθώς, μεταξύ άλλων, πλησίασε στον πόντο τον αντίπαλό του. Στους 15 πήγε ο Πανσερραϊκός, στους 16 παρέμεινε ο Αστέρας.

Πρώτη φάση στο 5‘

Ο Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 5′, ο Λύρατζης πλαγιοκόπησε από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα για τον Δοϊρανλή που σούταρε ψηλά άουτ. Από το 20′ και μετά και για ένα πεντάλεπτο, οι φάσεις διαδέχονταν, η μία την άλλη. Στο 21′, ο Καλτσάς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μακέντα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 22′, ο Τσαούσης γύρισε την μπάλα και ο Λύρατζης έκανε σουτ, απέκρουσε ο Χατζηεμμανουήλ. Στο 25′ ευκαιρία για τον Αστέρα, ο Μπαρτόλο γύρισε από τα αριστερά, ο Μακέντα στην κίνηση έκανε πλασέ και έστειλε την μπάλα άουτ

Αποβολή του Γιαμπλόνσκι

Από το 28’ και μετά, ο Αστέρας έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Γιαμπλόνσκι. Ο Κατσικογιάννης έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη των γηπεδούχων για φάουλ πάνω στον Κάλινιν.

Το 0-1 με τον Ιβάν

Μετά την αποβολή, ο Πανσερραϊκός πήρε την μπάλα με τον Αστέρα να έχει μαζέψει τις γραμμές του στο γήπεδο. Το παιχνίδι μέχρι το 43’ δεν είχε φάσεις. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Φέλτες σούταρε από πολύ μακριά με δύναμη και ο Χατζηεμμανουήλ έδιωξε σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Πανσερραϊκός πέτυχε γκολ. Ο Ιβάν με σουτ έστειλε την μπάλα στο “Γ” του Χατζηεμμανουήλ για το 0-1.

Δοκάρι με τον Ιβάν

Η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για τον Πανσερραϊκό. Στο 54′ από το κόρνερ του Ριέρα, ο Ιβάν έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, η μπάλα πήγε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού και άουτ. Ο Πανσερραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως πήγε στη διαχείριση του υπέρ του σκορ.

Αλλαγή σχηματισμού

Από το 56′ ο Αστέρας γύρισε τον σχηματισμό του με τριάδα στην άμυνα με Αλάγκμε, Τριανταφυλλόπουλο και Ιβάνοφ και με πλάγιους φουλ μπακ, τον Καλτσά (δεξιά) και τον Σιλά, στα αριστερά. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο ευκαιρίες. Στο 70′ με τον Εμμανουηλίδη που έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Τιναλίνι βρήκε λίγο την μπάλα, τόσο όσο ώστε να μην μπορέσει να τη βρει ο Οκό που ήταν μόνος του στην κενή εστία. Στο 79′ ο Οκό σούταρε με δύναμη μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα άουτ.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ (77′ Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης (56′ Σιλά), Άλχο (56′ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού (66′ Οκό), Καλτσάς (66′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (46′ Γκελασβίλι), Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (69′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90+2′ Καρέλης), Ιβάν (78′ Σοφιανός)