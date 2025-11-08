Τέσσερις φορές στο ίδιο βενζινάδικο είχε «χτυπήσει» 30χρονος στον Μελιγαλά

Ούτε μια ούτε, αλλά τέσσερις κλοπές σε πρατήριο υγρών καυσίμων είχε διαπράξει ένας 30χρονος στην περιοχή της Οιχαλίας, αποσπώντας χρήματα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές στον Μελιγαλά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (7.11.2025) το πρωί, στο Μελιγαλά, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας, 30χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2025 έως 6.11.2025, διέπραξε -4- περιπτώσεις κλοπών σε πρατήριο υγρών καυσίμων, από όπου αφαίρεσε χρήματα.