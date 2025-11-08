Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
8
Νοέμβριος
TOP
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τέσσερις φορές στο ίδιο βενζινάδικο είχε «χτυπήσει» 30χρονος στον Μελιγαλά

Share

Ούτε μια ούτε, αλλά τέσσερις κλοπές σε πρατήριο υγρών καυσίμων είχε διαπράξει ένας 30χρονος στην περιοχή της Οιχαλίας, αποσπώντας χρήματα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές στον Μελιγαλά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (7.11.2025) το πρωί, στο Μελιγαλά, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας, 30χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2025 έως 6.11.2025, διέπραξε -4- περιπτώσεις κλοπών σε πρατήριο υγρών καυσίμων, από όπου αφαίρεσε χρήματα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ