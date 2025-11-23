Athens Kallithea – Πανιώνιος 0-1: «Κυανέρυθρη» απόδραση από το «Ελ Πάσο» με Παπαγεωργίου

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε ο Πανιώνιος στην έδρα της Athens Kallithea (1-0) για την 11η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Super League 2. Ο Παπαγεωργίου σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 45′ και χάρισε του τρεις βαθμούς στην ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη, η οποία διατηρήθηκε σε απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή και την Καλαμάτα, η οποία έχει αγώνα περισσότερο.

Από την άλλη, η Athens Kallithea έμεινε στους 17 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Μαρκό με την Ηλιούπολη για να δει το εάν θα παραμείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Εκατέρωθεν ευκαιρίες – Τρίτη και… φαρμακερή για τον Παπαγεωργίου

Με πολύ καλό ρυθμό και ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες ξεκίνησε η αναμέτρηση στο «Ελ Πάσο». Η πρώτη από αυτές ανήκε στην Athens Kallithea. Συγκεκριμένα, αυτή ήρθε με μακρινό σουτ του Γκολφίνου στο 7′ και απόκρουση του Γιαννακόπουλου, με τον Γκαντίγιο να στέλνει τη μπάλα άουτ από πολύ κοντινή απόσταση στην επαναφορά.

Ένα λεπτό αργότερα, την πρώτη του τελικό προς την εστία του Κρέσπι έκανε και ο Παπαγεωργίου για τον Πανιώνιο. Στο 10′ ο Μπελμόντ αστόχησε με κοντινή κεφαλιά, ενώ αυτή του Γιένσεν στο 30′ σταμάτησε πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Στο 41′ η Athens Kallithea «άγγιξε» το 1-0, όταν ο Γκαντίγιο επιχείρησε να νικήσει τον Γιαννακόπουλο από το ύψος του πέναλτι και ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου κράτησε το μηδέν με εντυπωσιακό τρόπο. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Παπαγεωργίου απείλησε ξανά την εστία του Κρεσπί με μακρινό σουτ, ενώ στο 45′ ο ίδιος νίκησε αυτή τη φορά τον γκολκίπερ των γηπεδούχων και άνοιξε το σκορ για τους «κυανέρυθρους».

Χάλασε ο ρυθμός και μειώθηκαν οι φάσεις στο 2ο ημίχρονο

Αλλαγή σκηνικού είχαμε στο δεύτερο 45λεπτο της αναμέτρησης. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν πολλές στιγμές προς τις αντίπαλες εστίες.

Η πρώτη μεγάλη φάση από πλευράς Πανιωνίου ήρθε στο 82′ όπου ο Βοίλης επιχείρησε να κρεμάσει τον Κρεσπί και ο Προδρομίτης απομάκρυνε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή του τέρματος. Στο 89′ η Athens Kallithea, άγγιξε την ισοφάριση με κεφαλιά του Γκολφίνου, η οποία σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου.