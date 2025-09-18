Αυτά είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Πότε θα αναρτηθούν;

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να μην βιαστεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων αφού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να μελετήσει εκτενώς το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για τα Τέλη Κυκλοφορίας και να μην βιαστεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Άλλωστε ακόμη και αν λάμβανε κάποια απόφαση αλλαγής σε Τέλη Κυκλοφορίας, με έμφαση στα μηδενικά Τέλη, θα χρειάζονταν αρκετός καιρός ώστε να αλλάξει το ηλεκτρονικό σύστημα χρεώσεων με αποτέλεσμα να καθυστερούσε η ανάρτησή τους. Οπότε τα στελέχη του ΥΠΕΘΟ αποφάσισαν να μην αλλάξουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr θα αναρτηθούν προς τα τέλη Οκτωρβίου ή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να τα εξοφλήσουν έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ