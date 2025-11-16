Αυτές οι δύο πινακίδες στέλνουν 9 στους 10 οδηγούς πίσω στα θρανία

Οι δύο μπλε πινακίδες μπορεί να μοιάζουν ίδιες, όμως υποχρεώνουν τον οδηγό να κινηθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο, αφού η καθεμία στέλνει εντελώς ξεχωριστό μήνυμα για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.

Σε κάθε μάθημα οδήγησης τονίζεται ότι η σωστή ανάγνωση των πινακίδων δεν είναι τυπική διαδικασία αλλά βασικό κομμάτι της ασφάλειας στον δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν τα χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος, αρκετοί οδηγοί ξεχνούν σήματα που δεν συναντούν συχνά και καταλήγουν να τα ερμηνεύουν λανθασμένα.

Με τα χρόνια, αρκετοί οδηγοί παύουν να αναγνωρίζουν σήματα που δεν βλέπουν συχνά, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται ακόμη και σε βασικές ενδείξεις της οδικής σήμανσης. Ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο πινακίδες που εξωτερικά μοιάζουν σχεδόν ίδιες, όμως η σημασία τους δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ